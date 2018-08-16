واشنطن تتوعد أنقرة بعقوبات إضافية إن لم تفرج عن القس

توعد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الخميس، بأن تفرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على تركيا إذا لم يتم الإفراج سريعا عن القس الأميركي أندرو برانسون.

وقال خلال اجتماع في البيت الأبيض في حكومة الرئيس دونالد ترمب وأبرز وزرائه حضره الصحافيون "فرضنا عقوبات على عدة وزراء في حكومتهم. ننوي اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يفرجوا عنه سريعا".

وقال الرئيس الأميركي إن تركيا لم تكن دولة "صديقة". وأضاف "لديهم قس مسيحي مميز. إنه رجل بريء".

واعتقلت السلطات التركية برانسون المتحدر من كارولاينا الشمالية في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بتهمة التجسس وممارسة أنشطة "إرهابية"، وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية.