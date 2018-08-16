واشنطن: تشكيل مجموعة عمل للتصدي لأنشطة إيران الخبيثة

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، تشكيل مجموعة عمل بشأن إيران، مؤكدا أن مجموعة العمل بشأن طهران ستنسق مع باقي الحلفاء في العالم.

وسيرأس المجموعة بريان هوك الذي سيكون الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية حول إيران.

وقال بومبيو "منذ نحو 40 عاما والنظام في طهران مسؤول عن سيل من العنف وسلوك مزعزع للاستقرار ضد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا وأيضا ضد الشعب الإيراني نفسه".

وأضاف "أملنا أن نتمكن في يوم ما قريبا من التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران.. لكن يجب علينا رؤية تغييرات أساسية في سلوك النظام داخل حدوده وخارجها".

وقال هوك خلال الإعلان عن مجموعة العمل "هذا الفريق ملتزم بجهد دولي قوي لتغيير سلوك النظام الإيراني".

وأضاف "نريد أن نبقى متوافقين بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا حول العالم".

وأكدت الخارجية الأميركية أن الاستراتيجية الجديدة ستتصدى لأنشطة إيران الخبيثة.

وشددت واشنطن على أنها ستعمل على حشد دولي لتنفيذ الاستراتيجية الأميركية بشأن إيران.

وقالت الخارجية الأميركية إن هدف الاستراتيجية تغيير سلوك النظام في إيران، لافتة إلى أن الهدف أيضا من العقوبات على إيران حرمانها من الأموال التي تغذي الإرهاب.

وأوضحت الخارجية الأميركية أنه "بعد الاتفاق النووي أصبحت لدينا حرية أكبر في التصدي لسلوك إيران".

وهددت الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على حكومات تخترق العقوبات على إيران.