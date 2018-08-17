ترمب: قضية القس المحتجز بتركيا لن تمر مرور الكرام

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أن قضية القس الأميركي المحتجز في تركيا لن تمر مرور الكرام، وأن تركيا تمثل مشكلة منذ وقت طويل.

وقال ترمب إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء احتجاز القس أندروا برانسون وأن تركيا تمادت في الإساءة بشكل كبير.

وصرح ترمب قائلا "لقد شكلت تركيا مشكلة منذ وقت طويل. لم تتصرف أبدا كصديق، سوف نرى ماذا سيحدث، ما زالوا يحتجزون القس برونسون، إنه رجل رائع لفقوا له تهمة الجاسوسية وهي تهمة زائفة، هو الآن يخضع للمحاكمة إذا اعتبرنا أنها محاكمة".

وأردف ترمب "كان ينبغي على تركيا أن تعيده منذ فترة طويلة، وفي رأيي أساءت تركيا التصرف بشكل كبير، الأمر لم ينته بعد ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء احتجاز مواطنينا لذلك سترى ما سيحدث".

ورفض القضاء التركي، الجمعة، التماساً آخر للإفراج عن #القس_الأميركي #أندرو_برونسون الذي أثار احتجازه ثم وضعه في#الإقامة_الجبرية أزمة بين #تركيا و #الولايات_المتحدة.

وقال محاميه جيم هالافورت لفرانس برس إن المحكمة قضت ببقاء برونسون قيد الإقامة الجبرية، وأضاف أنه سيستأنف القرار بعد 15 يوماً.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد ذكر، الخميس، أن الولايات المتحدة "لن تدفع شيئاً" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون، الذي وصفه بأنه "رهينة وطني عظيم".

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الخميس، قد توعد بأن تفرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على تركيا إذا لم يتم الإفراج سريعاً عن القس الأميركي أندرو برانسون.

واعتقلت السلطات التركية برانسون المتحدر من كارولاينا الشمالية في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بتهمة التجسس وممارسة أنشطة "إرهابية"، وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية.