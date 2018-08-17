ترمب يدافع عن مدير حملته السابق.. والقاضي: تلقيت تهديدا

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الجمعة، المحاكمة التي يمثل فيها مدير حملته السابق، بول مانافورت، بتهم الاحتيال المصرفي والضريبي بأنها "أمر محزن جداً" ووصف المتهم بأنه "شخص جيد جداً".

جاء ذلك فيما تجري مداولات بين هيئة المحلفين في ولاية فرجينيا لليوم الثاني بهدف إصدار حكم.

وهذه أول دعوى تنظرها محكمة اتحادية في إطار التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص، روبرت مولر، في تدخل روسيا المحتمل في انتخابات الرئاسة عام 2016. وبدأ تحقيق مولر قبل 15 شهراً.

وقال القاضي الذي ينظر القضية إنه لن يكشف عن أسماء وعناوين المحلفين التي تسعى وراءها وسائل الإعلام لأنه قلق على "أمنهم وسلامهم". وأضاف القاضي تي.إس إليس في المحكمة أنه تلقى تهديدات متعلقة بالقضية، وأن قوات الشرطة القضائية تقوم بحمايته.

وقال: "لم تكن لدي فكرة أن القضية ستثير تلك الانفعالات... لا أشعر أن من الصواب نشر أسمائهم".

وأرسلت هيئة المحلفين المؤلفة من 6 نساء و6 رجال مذكرة للقاضي تطلب السماح لهم بإنهاء عملهم اليوم في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت غرينتش)، بسبب ارتباط اجتماعي لدى أحدهم، فيما يشير إلى أن الهيئة ربما لا تصل إلى قرار اليوم الجمعة.

وكرر ترمب وصف تحقيق مولر في تصريحات أدلى بها للصحافيين في البيت الأبيض بأنه ملاحقة مزيفة لكنه تجاهل الإجابة عن سؤال متعلق باحتمالات إصدار عفو رئاسي عن مانافورت.

وقال: "أعتقد أن محاكمة مانافورت بأكملها أمر محزن جداً، عندما تنظرون إلى ما يحدث هناك. أعتقد أنه يوم حزين جداً لبلدنا".

وتابع قائلاً: "لقد عمل معي لفترة وجيزة جداً... إنه شخص جيد جداً. وأعتقد أن ما فعلوه مع بول مانافورت أمر محزن".

وليس من المعتاد أن يعلق رئيس أميركي على شخصية متهم خلال محاكمة جارية أو ينتقد الإجراءات القضائية.