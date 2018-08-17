أميركا: ملتزمون بإخراج إيران وميليشياتها من سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، التزام #واشنطن بإخراج #إيران والميليشيات الموالية لها بشكل كامل من #سوريا، مؤكدة عزم الولايات المتحدة القضاء على تنظيم #داعش.

وقالت الخارجية إن واشنطن تسعى للتوصل إلى عملية سياسية تقرها الأمم المتحدة في سوريا، مشيرة إلى أنه بعد التوصل لعملية السلام ستعمل الولايات المتحدة على إرسال المساعدات إلى جميع مناطق سوريا.

كما أفاد بيان الخارجية الأميركية بتعيين السفير السابق، جيمس جيفري، مندوباً خاصاً لإعادة الاتصال بشأن سوريا، وسيركز في عمله على مسار جنيف.

كذلك لفت البيان إلى تعيين المدير السابق في مجلس الأمن القومي، جو رايبو رن، كمسؤول خاص عن ملف سوريا في وزارة الخارجية برتبة نائب مساعد الوزير.