وزيرة التجارة التركية: سنرد على أي عقوبات أميركية جديدة

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان اليوم الجمعة أن #تركيا ستردّ في حال قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة، وذلك بعد تهديد واشنطن بتشديد العقوبات إذا لم تفرج أنقرة عن القسّ الأميركي.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية تصريح بكجان قولها: "نحن رددنا (على العقوبات الأميركية) بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية وسنواصل القيام بذلك".

موضوع يهمك ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أن الولايات المتحدة "لن تدفع شيئاً" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأميركي... ترمب: سنخنق تركيا.. ولن ندفع شيئاً لإطلاق سراح القس أميركا

واندلعت أزمة دبلوماسية خطيرة بين أنقرة وواشنطن على خلفية احتجاز القسّ اندرو برانسون لمدة سنة ونصف السنة في تركيا بتهمة التجسس والقيام بأنشطة "إرهابية" ووضعه بعدها قيد الإقامة الجبرية.

وفي بداية آب/أغسطس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين وردّت أنقرة بتدابير مماثلة. وتصاعدت التوترات خصوصاً بعد الرفع المتبادل للرسوم الجمركية.

وتسبب هذا التصعيد بقلق لدى الأسواق وأدى إلى انهيار قيمة الليرة التركية في الأيام الأخيرة.

وصرّح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الخميس: "فرضنا عقوبات على عدة وزراء في حكومتهم. ننوي اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يفرجوا عن القسّ سريعا".