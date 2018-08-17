"الحرب العالمية" تقود ترمب إلى.. باريس

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، إنه سيشارك في احتفالات الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر في باريس بعد ساعات من تأجيل عرض عسكري في واشنطن بسبب ارتفاع كلفته.

وقال ترمب إنه ألغى العرض العسكري، ملقياً باللوم على السياسيين لأنهم فرضوا "كلفة باهظة"، معلناً "حضور العرض العسكري الكبير المقرر في قاعدة أندروز الجوية في تاريخ آخر، والذهاب لحضور عرض باريس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر للاحتفال بنهاية الحرب العالمية".

وكتب ترمب على تويتر "ربما نفعل شيئاً السنة المقبلة في مدينة واشنطن عندما يخفض السعر كثيراً".