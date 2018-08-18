أميركا: نستعد للمرحلة الأخيرة للقضاء على داعش في سوريا

أعلن ممثل الرئيس الأميركي في التحالف الدولي، بريت ماكغورك، أن #الولايات_المتحدة تستعد للمرحلة الأخيرة من العملية العسكرية للقضاء على تنظيم #داعش في #سوريا.



وأكد ماكغورك أنهم باقون في سوريا، ولفت إلى أن المرحلة الأخيرة للقضاء المادي على التنظيم لم تنطلق بعد، وإنما يجري التحضير لها، مشدداً على أنها ستكون عملية عسكرية مهمة جداً لأنه لا يزال عدد كبير من مسلحي "داعش" هناك.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت، الجمعة، التزام واشنطن بإخراج #إيران والميليشيات الموالية لها بشكل كامل من سوريا، مؤكدة عزم الولايات المتحدة القضاء على "داعش".

وقالت الخارجية إن واشنطن تسعى للتوصل إلى عملية سياسية تقرها الأمم المتحدة في سوريا، مشيرة إلى أنه بعد التوصل لعملية السلام ستعمل الولايات المتحدة على إرسال المساعدات إلى جميع مناطق سوريا.

كما أفاد بيان الخارجية الأميركية بتعيين السفير السابق، جيمس جيفري، مندوباً خاصاً لإعادة الاتصال بشأن سوريا، وسيركز في عمله على مسار جنيف.

كذلك لفت البيان إلى تعيين المدير السابق في مجلس الأمن القومي، جو رايبو رن، كمسؤول خاص عن ملف سوريا في وزارة الخارجية برتبة نائب مساعد الوزير.