الكونغرس يفتح ملف الإخوان ويطلب تقريراً حول نشاطهم

طالبت لجان العلاقات الخارجية والموازنة والاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ وزيري الدفاع والخارجية بإعداد تقرير، يتضمن طبيعة نشاط جماعة الإخوان، وذلك بعد مناقشات داخل مجلس النواب حول تهديد الجماعة للولايات المتحدة الأميركية.

وسيتعاون وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيين مع مدير الاستخبارات الوطنية في إعداد التقرير حول طبيعة نشاط جماعة الإخوان المسلمين.

ومنح الكونغرس الوزراء المعنيين مهلة عام لإتمام التقرير، وهذا عقب تصويت مجلس النواب على بند من ضمن قانون تمويل وزارة الدفاع، يعبر عن شعور بأن جماعة الإخوان تشكل تهديداً للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يرسل التقرير في خلال عام، كأقصى تقدير، للجان الخارجية والموازنة والاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ.

ووفقاً لطلب الكونغرس، فإن التقرير سيشمل أصول تنظيم الإخوان، ولائحة بأتباعه في كل بلدان الشرق الأوسط، فضلاً عن مصادر التمويل لكل فرع من فروع التنظيم، بجانب تفصيل لهيكلية الجماعة وقياداتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي يوليو الماضي شهد الكونغرس مناقشات حول تصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. ووفقاً للسيناتور الجمهوري رورن دي سانتيس فإن وضع الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب الأميركية طالما كان موضع نقاش في السنوات الأخيرة.

الولايات المتحدة سبق وصنفت عدداً من فروع الإخوان كتنظيمات إرهابية، منها حركة حماس وحركة حسم المرتبطة تنظيمياً بالإخوان المسلمين في مصر، لكنها لم تصنف جماعة الإخوان بصورة شاملة.