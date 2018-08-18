24 مليون دولار كلفة الحياة أسفل شقة الرئيس ترمب

ذكرت مصادر عقارية أن #شقة_فاخرة في #برج_ترمب تقع أسفل شقة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب مباشرة عرضت للبيع بـ 24.5 مليون دولار.

وتقع الشقة المذكورة على امتداد طابقين: 64 و65 في برج ترمب الكائن في #مانهاتن بنيويورك. أما شقة ترمب المترامية فتحتل مساحة 3 طوابق: 66 إلى 68.

وتبلغ مساحة الشقة المعروضة للبيع 6144 قدم مربعة، وتحوي 5 غرف نوم و5 حمامات، فضلا عن غرف معيشة هائلة الاتساع. كما تملك إطلالة هائلة على حي مانهاتن الشهير من قلب الجادة الخامسة، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية.

وتتميز الشقة بنوافذ هائلة الاتساع بطول الحوائط من السقف إلى الأرض وبعرض 14 قدما، ما يتيح إضاءة نهارية رائعة.

والمؤكد أن جهات أمنية كثيرة ستتدخل لفحص ملفات أي جار جديد بهذا القرب من الرئيس الأميركي.

وقال ترمب في وقت سابق إن شقته في برج ترمب أكثر فخامة من البيت الأبيض.