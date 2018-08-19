ترمب يكشف عن تعاون البيت الأبيض مع المحقق مولر

أعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب السبت أنه أذن لمحامي البيت الأبيض #دون_ماكغان وسائر موظفي الرئاسة "بالتعاون بشكل كامل" مع التحقيق الذي يجريه المدّعي الخاص روبرت مولر حول التدخّل الروسي في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وجاء إعلان ترمب على تويتر بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ماكغان "تعاون بقوّة" مع تحقيق مولر خلال ثلاث مقابلات على الأقل أجراها المحققون معه واستغرقت في مجموعها 30 ساعة.

وفي تغريدة على تويتر قال ترمب: "سمحت لمحامي البيت الأبيض دون ماكغان، ولجميع الموظفين الآخرين في البيت الأبيض، بالتعاون بشكل كامل مع المدعي الخاص".

I allowed White House Counsel Don McGahn, and all other requested members of the White House Staff, to fully cooperate with the Special Counsel. In addition we readily gave over one million pages of documents. Most transparent in history. No Collusion, No Obstruction. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018

وأضاف: "فضلا عن ذلك، سلّمنا في الحال أكثر من مليون صفحة من الوثائق. شفافية غير مسبوقة في التاريخ. لا تواطؤ. لا عرقلة. حملة اضطهاد!".

وينفي ترمب منذ البداية الاتهامات التي وجّهها خصومه إليه وإلى حملته الانتخابية بالتواطؤ مع روسيا وعرقلة سير العدالة، وهو يعتبر التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص بمثابة مكيدة ضد رئاسته ويطالب بإنهائه.

والسبت نقلت صحيفة " #نيويورك_تايمز" عن مصادر عديدة، بما في ذلك مسؤولون سابقون وحاليون، أن ماكغان زوّد المحقّقين بـ"محاضر مفصّلة" لوقائع متصلة بمسألة ما إذا كان ترمب سعى إلى عرقلة العدالة أم لا.

وبحسب الصحيفة فإن إفادة ماكغان تطرّقت إلى محاولات مفترضة من ترمب لإقالة مولر، كما تناولت تصريحات أدلى بها الرئيس وتصرّفات قام بها عندما أقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" #جيمس_كومي.

وجاء تأكيد ترمب في تغريدته على أنه أجاز لماكغان "التعاون الكامل" مع مولر بعدما طرحت "نيويورك تايمز" تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس يعلم فعلا ما هو مستوى التعاون الحاصل بين المحامي والمحققين، مشيرة إلى أنه نادراً ما يكون محامٍ منفتحاً إلى هذه الدرجة على المحققين.