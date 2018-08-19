مستشار ترمب يبحث في إسرائيل ملفات سوريا وإيران وغزة  

وصل مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون، إلى #إسرائيل الأحد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو في ظل القلق المشترك بين البلدين بشأن #سوريا وإيران وقطاع غزة.

وقال بولتون في تغريدة على "تويتر"، الأحد: "أتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من المسؤولين اعتبارا من اليوم لمناقشة المخاوف الثنائية وسلسلة من المسائل المرتبطة بالأمن القومي"، بحسب فرانس برس.

وسيزور بولتون في إطار جولته كذلك أوكرانيا وجنيف حيث سيجتمع بنظيره الروسي نيكولاي باتروشيف.

ويأتي اجتماع جنيف لمتابعة قمة تموز/يوليو المثيرة للجدل التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنظيره الروسي فلاديمير #بوتين في هلسنكي، بحسب #البيت_الأبيض.

ولم يتم نشر الكثير من التفاصيل المرتبطة بجدول بولتون أو أجندته للمحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين.

وسيعقد بولتون اجتماعه مع نتنياهو صباح الاثنين.

وقال مسؤول في السفارة الأميركية إن المحادثات مع نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ستشمل "ملفات أمنية إقليمية".

وأجرى نتنياهو سلسلة محادثات مؤخرا مع بوتين تناولت الوجود الإيراني في سوريا وضغط على موسكو لضمان بقاء القوات الإيرانية وحلفائها على غرار حزب الله بعيدة عن مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.