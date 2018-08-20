شاهد مشادة عنيفة على الهواء بين مؤيد ومعارض لترمب

في سياق الجدل السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة الأميركية حول إلغاء التصاريح الأمنية التي تخول لمسؤولين استخباراتيين سابقين الوصول إلى معلومات سرية، ثارت مشادة على شبكة "سي إن إن" الأميركية بين محلل الأمن القومي الذي يملك تصريحا أمنيا سابقا من جراء العمل مع الحكومة الفيدرالية، #فيليب_ماد، وبين أحد أنصار الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، #باريس_دنارد، طالب خلالها الأول بطرد الثاني من الاستوديو إثر نشوب خلاف في الرأي بينهما.

واحتدم الخلاف والجدل بين الاثنين على الهواء مباشرة حول الموقف من #التصاريح_الأمنية، حيث أكد مؤيد ترمب، دنارد، أن من يحتفظون بالتصاريح الأمنية يتمسكون بها لأنها تحقق لهم مكاسب وأرباحا مادية من خلال العمل مع متعاقدين وشركات استشارية.

وأكد دنارد أنه يطالب الرئيس الأميركي بالاستمرار في سياسة إلغاء التصاريح الأمنية لأن من يملكونها يستفيدون من جهات مختلفة تدرك أهمية المعلومات المتاحة لهم.

WATCH: CNN 'national security analyst' Philip Mudd has panic attack on live TV, screams at black Trump supporter Paris Dennard to 'get out' of CNN studio pic.twitter.com/Jqg1TKxOWq — ❌🚨Josh Cornett🚨❌ (@therealcornett) August 19, 2018

وهنا انفعل ماد بشدة نافيا أنه يتقاضى أي مبالغ من أي جهة حكومية بسبب التصريح الأمني الذي يملكه. ورد دنارد موضحا أنه لا يقصد الحصول على أموال من جهات حكومية بل من القطاع الخاص تحديدا.

وراوغ ماد مجددا متجاهلا الإشارة للقطاع الخاص، ومشددا من جديد على أنه لا يتقاضى أية أموال حكومية.

وفجأة، وفي ظل ملامح الغضب التي بدت على وجهه وجبينه، صرخ ماد موجها حديثه إلى دنارد: اخرج من الاستوديو.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، أن البيت الأبيض أعد وثائق لإلغاء #التصاريح_الأمنية لعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارة كانوا انتقدوا الرئيس ترمب، أو شاركوا في التحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، إن الرئاسة أعدت وثائق لإلغاء هذه التصاريح التي تسمح للمسؤولين السابقين والحاليين الاطلاع على معلومات سرية وحساسة.

وكان الرئيس #ترمب ألغى التصريح الأمني الممنوح لمدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، جون برينان، أحد أشد منتقديه.

ووجّه مديرون سابقون لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. ايه) وستة من كبار مسؤولي الاستخبارات إدانة غير مسبوقة للرئيس ترمب على خلفية قراره إلغاء التصريح الأمني لبرينان.

وفي بيان مشترك، دان مديرون سابقون للـ"سي. أي. أيه" عيّنهم رؤساء جمهوريون وديمقراطيون على السواء، بينهم روبرت غيتس وجورج تينيت وبورتر غوس وليون بانيتا وديفيد بترايوس، قرار ترمب إلغاء التصريح الأمني لبرينان. وعبّر عشرات من المسؤولين السابقين في الاستخبارات عن دعمهم للبيان.