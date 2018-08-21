بدون ترمب.. ميلانيا ستقوم بجولة في إفريقيا

أعلن البيت الأبيض أن السيدة الأولى #ميلانيا_ترمب ستقوم في وقت لاحق من هذا العام، لوحدها، بجولة في #إفريقيا، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن الأماكن التي ستشملها هذه الجولة وموعد حصولها.

ونقل بيان للبيت الأبيض، الاثنين، عن ميلانيا قولها: "ستكون هذه المرة الأولى التي أسافر فيها إلى إفريقيا وأنا متحمّسة للتعرّف إلى القضايا المتعلّقة بالأطفال في جميع أنحاء القارة، وفي الوقت نفسه للتعرّف إلى ثقافتها وتاريخها الثري".

ولم يوضح البيان الأماكن التي ستشملها جولة السيدة الأولى في القارة الشاسعة، ولا أتى على ذكر متى ستبدأ الجولة وكم من الوقت ستستغرق.

ولكن ستيفاني غريشام مديرة الإعلام في مكتب السيدة الأولى أوضحت أن البيت الأبيض "سيعلن عن التفاصيل في الأسابيع المقبلة".

وميلانيا التي رافقت زوجها في العديد من الرحلات الخارجية سبق لها أن سافرت منفردةً إلى كندا في زيارة رسميّة.

وستركّز السيّدة الأولى في جولتها الإفريقية على العمل الإنساني.

وقالت سيدة أميركا الأولى في بيانها: "أتطلّع إلى تسليط الضوء على العمل الإنساني وبرامج التنمية الناجحة التي يجري تنفيذها في العديد من البلدان" الإفريقية.

ومنذ تولّى ترمب منصبه لم يزر إفريقيا، القارة التي أفادت تقارير إعلامية بأنه وصف دولها بـ"الحثالة"، بسبب تدفق المهاجرين منها إلى الولايات المتحدة، في تصريح أثار في حينه سخطاً عارماً في القارة السمراء.

واعتمدت ميلانيا في بيانها لهجة انفتاح: "نحن مجتمع عالمي، وأعتقد أنه من خلال الحوار المفتوح وتبادل الأفكار لدينا فرصة حقيقية للتعلّم من بعضنا البعض".