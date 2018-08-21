محلفون يتداولون لليوم الرابع في محاكمة مستشار ترمب

تستأنف هيئة المحلفين، الثلاثاء، مداولاتها في إطار محاكمة #بول_مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية لدونالد ترمب، المتهم باختلاس مالي ومصرفي، وهو أول مسؤول يوجه إليه اتهام في إطار التحقيقات في تدخل روسي في الانتخابات.

وسيستأنف المحلفون الـ12 - ست نساء وستة رجال - يومهم الرابع من المداولات في محكمة الكسندريا بالقرب من واشنطن، الساعة (13.30 بتوقيت غرينتش)، كما أعلن القاضي توماس سيلبي إيليس.

وكان المحلفون ناقشوا لأكثر من ثماني ساعات في قاعة مغلقة الاثنين لليوم الثالث على التوالي، مصير مانافورت (69 عاما)، المستشار السياسي السابق المتهم بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي، بما يشمل عشرات ملايين الدولارات جاءت من أنشطته الاستشارية لدى الرئيس الأوكراني السابق #فيكتور_يانوكوفيتش المدعوم من موسكو.

كما أنه متهم بتزوير معلومات قدمها إلى مصارف للحصول على قروض.

وكُشف عن هذه الوقائع خلال التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص #روبرت_مولر حول تواطؤ محتمل بين حملة ترمب وروسيا.

ودان الرئيس الأميركي الاثنين من جديد هذه التحقيقات. وقال في تغريدة على تويتر: "أين التواطؤ؟ اخترعوا جنحة لا أساس لها تسمى التواطؤ"، ووصف المحققين الذين يعملون تحت امرة روبرت مولر بأنهم من "الرعاع الديمقراطيين".

وردا على سؤال عما إذا كانوا سيعفون عن مانافورت إذا أدين، قال ترمب: "أعتقد أن كل محاكمة مانافورت محزنة". وأضاف أن مانافورت "عمل لحسابي لفترة قصيرة جدا. لكن أتعلمون؟ إنه شخص جيد جدا. أعتقد أن ما فعلوه مع بول مانافورت محزن جدا".

وأعلن القاضي إيليس، الجمعة، أنه تلقى تهديدات ووُضع تحت حماية الشرطة بسبب هذا الملف.