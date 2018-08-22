ترمب يتهم محاميه السابق باختلاق "قصص"

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، محاميه السابق، مايكل #كوهين، الأربعاء، متهماً إياه باختلاق "القصص" للحصول على صفقة لتخفيف التهم الموجهة إليه.

وفي أول رد فعل على اعترافات كوهين، أكد ترمب في سلسلة من التغريدات أن انتهاكات تمويل حملته "ليست جريمة".

وقال إن "مايكل كوهين اعترف بذنبه في تهمتين تتعلقان بتمويل الحملة الانتخابية وهما ليستا جريمة"، مضيفاً أن "الرئيس (السابق باراك) أوباما عانى من انتهاك تمويلي كبير لحملته الانتخابية وتمت تسوية الموضوع بسهولة".

وأقر كوهين، الثلاثاء، بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل حملات انتخابية خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية، ما قد يؤدي إلى توريط رئيسه السابق.

وخلال جلسة استماع أمام قاضي محكمة مانهاتن، ويليام باولي، أقر كوهين بالذنب في خمس تهم بالاحتيال الضريبي وواحدة بالاحتيال المصرفي وتهمتين بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

كما قال للقاضي الفيدرالي إنه سدد، بطلب من ترمب، مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين ادعتا أنهما أقامتا علاقات مع موكله، وذلك في محاولة لشراء سكوتهما "بهدف التأثير على الانتخابات".

موضوع يهمك أقر المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد #ترمب، مايكل #كوهين، الثلاثاء، بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال... محامي ترمب السابق يعترف.. الاحتيال والمال والانتخابات أميركا

ولم يحدد كوهين اسمي المرأتين، لكن مبلغاً يتوافق مع ما قيل إنه قد تم دفعه لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، قبل الانتخابات، كي تلتزم الصمت حول مزاعمها بقضاء ليلة مع ترمب، والمبلغ الآخر مع ما قيل إن عارضة بلايبوي السابقة، كارين ماكدوغال، قد تقاضته.

وتأتي ادعاءات كوهين، التي توحي بأن ترمب يمكن أن يكون قد اقترف جرماً، من رجل أعلن يوماً أنه مخلص لترمب إلى درجة أنه مستعد "أن يتلقى رصاصة دفاعاً عن الرئيس".

وفي الوقت ذاته تقريباً، دانت لجنة محلفين في فيرجينيا رئيس حملة ترمب السابق، بول مانافورت، بثماني تهم تتعلق بالضرائب والاحتيال المصرفي.

وقارن ترمب بين كوهين ومانافورت ووصفه بأنه "رجل شجاع جداً"، قائلاً: "أشعر بالاستياء الشديد حيال بول مانافورت وعائلته الرائعة... على عكس مايكل كوهين فقد رفض الانكسار واختلاق القصص للتوصل إلى صفقة".

كما أضاف أن "عدداً كبيراً من التهم، عشر، لم تستطع (هيئة المحلفين) تأكيدها في قضية بول مانفورت. مطاردة واضطهاد"، في إشارة إلى التهم التي لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بشأنها.

وواصل انتقاد محاميه السابق قائلاً: "إذا كان أحد يبحث عن محامٍ جيد فأنا أقترح بقوة أن لا تستعينوا بخدمات مايكل كوهين".