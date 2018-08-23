الصين ترد على أميركا.. وتفرض رسوماً جمركية مشددة

فرضت الصين، الخميس، رسوماً جمركيّة مشددة على 16 مليار دولار من المنتجات الأميركية المستوردة، في رد فوري على إعلان أميركي عن عقوبات جمركية جديدة على القيمة نفسها من المنتجات الصينية، على ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

ودخلت الرسوم الجمركية الصينية بنسبة 25% حيز التنفيذ بعد لحظات على فرض واشنطن رسوماً جمركية مماثلة على 16 مليار دولار من المنتجات الصينية المستوردة، وفق ما أفادت الوكالة نقلا عن إدارة صينية.

هذا وكانت الصين قد أعلنت أنها تعتزم القيام بـ"رد ضروري" على رسوم جمركية أميركية مشددة فرضتها الولايات المتحدة للتو على 16 مليار دولار من منتجاتها المستوردة إلى الولايات المتحدة، في تصعيد جديد للخلاف التجاري بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها "تعارض بشدة" الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشيرة إلى أنها ستقدم شكوى بهذا الصدد إلى آليّة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

هذا وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، بداية تطبيق رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن رسوماً أميركية جديدة مشددة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ، الخميس.

وتتهم واشنطن بكين باتباع ممارسات تجارية غير نزيهة، الأمر الذي نفته الأخيرة.

ومع هذه الرزمة الجديدة من الرسوم الجمركية التي قد تليها مجموعة جديدة في سبتمبر تطال 200 مليار دولار من المنتجات الصينية، ترتفع إلى 50 مليار دولار القيمة الإجمالية للواردات الصينية الخاضعة لرسوم بنسبة 25 بالمئة.