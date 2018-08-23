تقرير أميركي: كوريا الشمالية توقفت عن تفكيك موقع نووي

ذكر مركز للأبحاث في واشنطن، الأربعاء، أن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية الأسبوع الماضي تشير إلى أن كوريا الشمالية توقفت عن تفكيك موقع لاختبارات محركات الصواريخ في الربع الأول من أغسطس/آب، رغم تعهد قدمه زعيمها للرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة في يونيو/حزيران.

وقال مركز "38 نورث" إن صور الأقمار الصناعية التجارية لمحطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في 16 أغسطس/آب تشير إلى "عدم وجود أي أنشطة تفكيك كبيرة" سواء في موقع اختبارات محركات الصواريخ أو منصة الإطلاق منذ الثالث من أغسطس/آب.

كان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال الشهر الماضي إن التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية بدأت في تفكيك منشآتها في محطة سوهاي تتماشى مع تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون خلال قمته مع ترمب في سنغافورة في 12 يونيو/حزيران.

وقال تقرير مركز "38 نورث" إن تقدماً كبيراً حدث في إزالة موقع التجارب من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب، لكنه أضاف "المكونات التي أزيلت في السابق لا تزال مكدسة على الأرض".