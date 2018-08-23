جنوب إفريقيا غاضبة من تغريدة لترمب

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2018

قال مصدر مطلع إن الرئاسة في جنوب إفريقيا استدعت، اليوم الخميس، القائمة بالأعمال الأميركية جيسي لابين للاحتجاج على تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن سياسة الأراضي في جنوب إفريقيا.

وكتب ترمب على "تويتر" في وقت متأخر أمس الأربعاء أنه طلب من وزير الخارجية مايك بومبيو "أن يدرس عن كثب مصادرة الأراضي والمزارع في جنوب إفريقيا وقتل المزارعين على نطاق واسع".

واتهمت متحدثة باسم سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا ترمب بأنه يؤجج الانقسامات العرقية.