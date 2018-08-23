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جنوب إفريقيا غاضبة من تغريدة لترمب

المصدر: واشنطن - رويترز
دونالد ترمب
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قال مصدر مطلع إن الرئاسة في جنوب إفريقيا استدعت، اليوم الخميس، القائمة بالأعمال الأميركية جيسي لابين للاحتجاج على تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن سياسة الأراضي في جنوب إفريقيا.

وكتب ترمب على "تويتر" في وقت متأخر أمس الأربعاء أنه طلب من وزير الخارجية مايك بومبيو "أن يدرس عن كثب مصادرة الأراضي والمزارع في جنوب إفريقيا وقتل المزارعين على نطاق واسع".

واتهمت متحدثة باسم سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا ترمب بأنه يؤجج الانقسامات العرقية.

كلمات دالّة

#واشنطن, #جنوب إفريقيا, #دونالد ترمب

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