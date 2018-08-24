ترمب يلغي زيارة وزير خارجيته إلى كوريا الشمالية

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو لكوريا الشمالية، كانت مقررة بداية الأسبوع المقبل، بسبب عدم إحراز تقدم على صعيد نزع سلاح بيونغ يانغ النووي، محملا الصين جزئيا مسؤولية هذا الأمر.

وكتب ترمب على تويتر "طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو عدم التوجه إلى كوريا الشمالية في هذه المرحلة لأنني أشعر بأننا لا نحرز تقدما كافيا على صعيد نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية"، مضيفاً "بسبب موقفنا الأكثر تشددا حيال الصين في موضوع التجارة، أعتقد أنهم ما عادوا يساعدون كما في السابق في عملية نزع السلاح النووي".