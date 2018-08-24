عقوبات أميركية على 3 أفراد مرتبطين بتنظيم داعش

فرضت #الولايات_المتحدة، الجمعة، عقوبات على إندونيسي وفلبيني وماليزي، أكدت أنهم مرتبطون بتنظيم #داعش.

وقالت وزارة #الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت العقوبات على الإندونيسي، محمد كريم فايز، والفلبيني محمد رضا كرام، والماليزي محمد رفيع الدين.

ويجمد هذا التحرك قدرة الثلاثة على الوصول إلى النظام المالي الأميركي، ويأتي بعد يوم من فرض الأمم المتحدة عقوبات عليهم تشمل تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر.

وقال سيجال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات "جزء من جهود منسقة للتصدي لشبكات داعش الدولية التي تمكن التنظيم من تجنيد مقاتلين أجانب لتنفيذ هجمات إرهابية دولية".

وذكرت الخزانة أن اثنين من الثلاثة كانا عضوين في جماعات متشددة قبل الانضمام إلى داعش والسفر لسوريا. أما الثالث وهو فايز فقد سجن في #الفلبين تسع سنوات بتهم حيازة متفجرات وأسلحة بشكل غير مشروع.