ترمب يهاجم وزير العدل مجدداً.. "هيا جيف البلاد تنتظر"

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، مجدداً الجمعة، وزير العدل غداة قيام جيف سيشنز بخطوة نادرة تمثلت بالرد على انتقادات الرئيس.

وفي سلسلة تغريدات في وقت مبكر الجمعة، استخدم ترمب عبارات من بيان أصدره سيشنز الخميس وفسر على أنه يتضمن هجوماً مبطناً على الرئيس الذي سبق أن انتقده بسبب تنحيه عن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات.

وكتب ترمب: "وزارة العدل لن تتأثر بالاعتبارات السياسية. جيف هذا عظيم، وما يريده الجميع، لذا انظر في كل الفساد في الجانب الآخر".

ثم عدد ما قال إنه أمثلة على ذلك، كرسائل هيلاري - ترمب البريدية التي تم محوها، وما وصفه بأكاذيب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، جيمس كومي، وما قال ترمب إنه تضارب في المصالح لدى المحقق الخاص في ملف التدخل الروسي، روبرت مولر.

وفي تغريدة لاحقة، عدد الرئيس الأميركي أموراً أخرى قال إن على سيشنز التحقيق فيها، ومنها ملف يتردد أنه يحتوي على فضائح جنسية متعلقة بترمب وكذلك ما قال الرئيس الجمهوري إنه مراقبة غير قانونية لحملته في فترة الرئيس السابق باراك أوباما.

وكتب ترمب: "هيا جيف، يمكنك القيام بذلك، البلاد تنتظر!".

وكان سيشنز قد أصدر بياناً الخميس ذكر فيه أنه "طالما أشغل منصب وزير العدل، لن تتأثر الوزارة بالاعتبارات السياسية، أطالب بأعلى المعايير وحين لا تتوافر، أتحرك".