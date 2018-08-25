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ترمب يبشر باتفاق تجاري وشيك وكبير مع المكسيك

المصدر: واشنطن - فرانس برس
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توقع الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب السبت اتفاقا تجاريا وشيكا مع المكسيك في وقت تستأنف نهاية الأسبوع في العاصمة الأميركية المفاوضات بين البلدين حول إعادة صوغ اتفاق "نافتا" للتبادل الحر في أميركا الشمالية.

وكتب ترمب على تويتر أن "علاقتنا مع #المكسيك تتعزز من ساعة إلى أخرى. أشخاص جيدون جدا في الحكومتين السابقة والجديدة، الجميع يعملون معا في شكل جيد. اتفاق تجاري كبير مع المكسيك قد يولد في وقت وشيك".

ويتفاوض الأميركيون والمكسيكيون في شكل ثنائي حول إعادة صوغ "نافتا"، على أن تنضم إليهم كندا، الطرف الثالث في الاتفاق، حين تحرز المباحثات تقدما أكبر.

ومنذ أكثر من شهر، يتنقل وزيرا الاقتصاد والخارجية المكسيكيان ايديفونسو غواخاردو ولويس فيديغاراي بين مكسيكو وواشنطن للقاء الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتايزر.

وأشار غواخاردو الجمعة إلى أن العقبة الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق هي "بند الانقضاء" الذي يفرض معاودة المصادقة على الاتفاق التجاري كل خمس سنوات.

وتعارض المكسيك و #كندا بشدة هذا البند باعتباره يضر بقدرتهما على اجتذاب الاستثمارات.

كلمات دالّة

#كندا, #المكسيك, #دونالد ترمب

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