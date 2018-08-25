عقوبات أميركية على 3 آسيويين لتجنيدهم دواعش

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة أنها أدرجت على قائمتها السوداء ثلاثة رجال آسيويين لمشاركتهم في شريط فيديو دعائي بثّه تنظيم داعش في 2016 لإعدام رهينة.

وأوضحت الوزارة أنها أدرجت على قائمة العقوبات كلاً من الماليزي محمد رافع الدين والإندونيسي محمد كريم يوسف فايز والفلبيني محمد رضا لاهمان كيرام وذلك بسبب مشاركتهم في حزيران/يونيو 2016 في شريط فيديو صوّره التنظيم المتطرف لعملية إعدام نفّذها في سوريا بحق أسير.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر إن هذا الفيديو اندرج في إطار "حملة دعائية ترمي إلى جذب متطرفين للانضمام إلى جماعات إرهابية في جنوب شرق آسيا".

ولفتت الوزارة إلى أن محمد رافع الدين (52 عاماً) سجن بين العامين 2003 و2006 لارتباطه بتنظيم "الجماعة الإٍسلامية" المتطرف.

وأضافت أن محمد كريم يوسف فايز (49 عاماً) أمضى تسع سنين خلف القضبان في الفلبين لحيازته أسلحة ومتفجرات خلافاً للقانون، لكنه ما إن خرج من السجن في 2014 حتى توجه إلى سوريا حيث انضم إلى تنظيم داعش.

أما بالنسبة إلى محمد رضا لاهمان كيرام (28 عاماً) فقالت الوزارة إنه مسؤول عن تفجير حافلة في 2012 في زامبوانغا في الفلبين وكان لا يزال حتى مطلع 2017 يقاتل في صفوف داعش في سوريا.