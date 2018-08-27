بومبيو: سندافع بقوة أمام "العدل الدولية" ضد إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها "بقوة" في مواجهة إيران أمام محكمة العدل الدولية التي بدأت النظر في شكوى قدمتها طهران ضد العقوبات الأميركية.

وقال بومبيو في بيان إن هذا الإجراء يعتبر "انحرافاً عن مسار المحكمة"، متهماً إيران بمحاولة "التدخل في حقوق الولايات المتحدة ذات السيادة باتخاذ إجراءات مشروعة، بينها إعادة فرض عقوبات تعتبر ضرورية لحماية أمننا القومي".

وقد افتتحت الجلسات أمام المحكمة الدولية في لاهاي صباح الاثنين وستستمر أربعة أيام. وبدأت إيران القضية في تموز/يوليو رداً على انسحاب الولايات المتحدة في أيار/مايو، من اتفاق 2015 بين القوى الكبرى وطهران لمنعها من حيازة القنبلة الذرية.

وتعتبر الإدارة الأميركية هذا الاتفاق متساهلاً جداً ومقيداً. وفي سياق انسحابها، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الأميركية التي رفعت في إطار الاتفاق النووي، على رغم استياء النظام الإيراني وأيضاً بعض الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق عام 2015.

وأضاف بومبيو أن "الرئيس ترمب قد انسحب من الاتفاق النووي لسبب بسيط هو أنه لا يضمن أمن الأميركيين في مواجهة التهديد الذي يمثله القادة الإيرانيون".

وخلص إلى القول: "سندافع عن أنفسنا بقوة ضد ادعاءات إيران التي لا أساس لها هذا الأسبوع في لاهاي، وسنواصل العمل مع حلفائنا للتصدي للأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني في المنطقة، ووقف أي تمويل للإرهاب ومعالجة مشكلة انتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية... التي تهدد السلام والاستقرار العالميين".