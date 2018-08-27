بحسب وصيته.. ترمب لن يحضر جنازة ماكين

أكد مساعد سابق للسيناتور الراحل، جون ماكين، الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يحضر جنازة السيناتور الجمهوري التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع، فيما أعرب ترمب عن "احترامه" لماكين وأمر بتنكيس العلم فوق البيت الأبيض.

وقال ريك ديفيز في مؤتمر صحافي في أريزونا: "بحسب علمي فإن الرئيس لن يحضر الجنازة. هذه مجرد حقيقة".

وكان ماكين أوصى صراحة، وفقاً لوسائل إعلام أميركية، بأن لا يحضر ترمب جنازته.

وقال ترمب في بيان الاثنين: "على الرغم من اختلافاتنا في السياسة، أنا أحترم خدمة السناتور جون ماكين لبلدنا، وقد وقّعت، تكريماً له، مرسوماً لتنكيس علم الولايات المتحدة إلى حين يوارى الثرى".

ونزولاً عند وصيّة الراحل ماكين سيلقي الرئيسان السابقان باراك أوباما وجورج بوش الابن كلمتين تأبينيتين.

وأعلن منظمو مراسم وداع السيناتور ماكين، الذي توفي السبت عن 81 عاماً، أن جثمان بطل الحرب السابق سيسجّى الجمعة في مبنى الكابيتول في واشنطن، حيث ستقام له في اليوم التالي جنازة وطنية قبل أن يوارى الثرى الأحد في مقبرة الأكاديمية البحرية في أنابوليس.

وأوضح المنظّمون أنه قبل نقله إلى العاصمة الفيدرالية سيسجّى الجثمان في مبنى كونغرس ولاية أريزونا في مدينة فينكس الأربعاء، وفي اليوم التالي ستقام صلاة في الكنيسة الإنجيلية في نورث فينكس لراحة نفس السيناتور الجمهوري الراحل.

ومن الكنيسة سينقل الجثمان إلى القاعدة الجوية التابعة للحرس الوطني لولاية أريزونا في مطار فينكس ليتم نقله جوا الى واشنطن.

أما السبت فسيكون يوم الجنازة الوطنية للراحل والتي ستقام في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة الفيدرالية وستشارك فيها عائلة ماكين وأصدقاؤه وزملاؤه في الكونغرس وكبار الشخصيات الأميركية والأجنبية، بحسب المنظمين.

ولم يتمّ الكشف حتى الآن عن أسماء الشخصيات التي ستلقي كلمات في كل من هذه المحطات.