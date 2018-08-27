جنازة وطنية لجون ماكين في واشنطن السبت والدفن الأحد

أعلن منظمو مراسم وداع السناتور الأميركي جون ماكين، الذي توفي السبت عن 81 عاماً، أن جثمان بطل الحرب السابق سيسجّى الجمعة في مبنى الكابيتول في واشنطن حيث ستقام له في اليوم التالي جنازة وطنية قبل أن يوارى الثرى الأحد في مقبرة الأكاديمية البحرية في أنابوليس.

موضوع يهمك عرف السيناتور الجمهوري الأميركي، جون ماكين، الذي توفي عن 81 عاماً يوم السبت، بعد معاناة مع سرطان الدماغ لم تستمر سوى سنة... قصة السنوات الخمس التي قضاها ماكين أسيراً في فيتنام الأخيرة

وأوضح المنظّمون أنه قبل نقله إلى العاصمة الفدرالية سيسجّى الجثمان في مبنى كونغرس ولاية أريزونا في مدينة فينكس الأربعاء، وفي اليوم التالي ستقام صلاة في الكنيسة الإنجيلية في نورث فينكس لراحة نفس السناتور الجمهوري الراحل.

ومن الكنيسة سينقل الجثمان إلى القاعدة الجوية التابعة للحرس الوطني لولاية أريزونا في مطار فينكس ليتم نقله جوا الى واشنطن.

أما السبت فسيكون يوم الجنازة الوطنية للراحل والتي ستقام في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة الفدرالية وستشارك فيها عائلة ماكين وأصدقاؤه وزملاؤه في الكونغرس وكبار الشخصيات الأميركية والأجنبية، بحسب المنظمين.

ولم يتمّ الكشف حتى الآن عن أسماء الشخصيات التي ستلقي كلمات في كل من هذه المحطات.

وسيختتم الأسبوع الوداعي الطويل لماكين الأحد في مقبرة الأكاديمية البحرية في أنابوليس بولاية ميريلاند حيث سيوارى الثرى في قبر مجاور لقبر صديقه الأميرال تشاك لارسون الذي تعود صداقته والطيار السابق الى أيام دراستهما سويا في الكلية الحربية.

وخلافاً لسائر المراسم الوداعية للراحل الكبير فإن حضور الدفن لن يكون متاحاً للعامة.

موضوع يهمك تعليقاً على رسالة مؤثرة وجهتها ميغان ماكين، ابنة السيناتور الأميركي الراحل، #جون_ماكين، على تويتر، والتي قالت فيها: "أنا... كلمات مؤثرة لابنة ماكين.. وممثل أميركي: تحية جميلة سوشيال ميديا

وتوفي السناتور ماكين بعدما خسر معركته القاسية مع سرطان الدماغ الذي اكتشف الأطباء إصابته به العام الماضي، كما أعلن مكتبه.

وقال مكتب السناتور الجمهوري الراحل في بيان إن "السناتور جون سيدني ماكين الثالث توفي في الساعة الرابعة والدقيقة 28 من بعد ظهر الخامس والعشرين من أغسطس/آب 2015. عندما فارق الحياة كان السناتور محاطاً بزوجته سيندي وعائلتهما".

وأضاف البيان أن بطل الحرب السابق الذي يحظى باحترام كبير في بلاده "خدم الولايات المتحدة الأميركية بإخلاص لمدة 60 عاماً".

وتوفي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا غداة إعلان عائلته أنه قرّر التوقّف عن تلقّي العلاج من الغليوبلاستوما، لينتصر بذلك هذا النوع الشديد العدوانية من سرطان الدماغ في معركة العلاج التي بدأها ضده السناتور المخضرم في يوليو/تموز 2017.

وفور شيوع نبأ رحيل ماكين توالت ردود فعل الطبقة السياسية الأميركية، مستذكرة خصال هذا المدماك الجمهوري الذي غضب من كثيرين وأغضبهم، بمن فيهم أفراد من عائلته السياسية، ولكنه لم يخسر يوماً تقدير الأميركيين أجمعين لإخلاصه الوطني.