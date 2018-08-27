سيول: هذه هي تأثيرات إلغاء زيارة بومبيو لبيونغ يانغ

قالت كوريا الجنوبية الاثنين، إن الإلغاء المفاجئ لزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ل #كوريا_الشمالية له تأثير على مكتب اتصال مثير للجدل بين الكوريتين كانت تعتزم افتتاحه هذا الشهر.

وألغى الرئيس دونالد #ترمب بشكل مفاجئ زيارة بومبيو لكوريا الشمالية يوم الجمعة، معترفا بشكل علني لأول مرة منذ اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي بتعثر جهوده لإقناع بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي، بحسب رويترز.

وقال كيم ايوي كيوم المتحدث باسم القصر الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية الاثنين إن الزيارة الملغاة "لا يمكن أن يقال إن ليس لها تأثير" على خطة فتح مكتب الاتصال.

وأكد كيم "كنا نفكر في افتتاح مكتب الاتصال في إطار سلسلة من المواعيد التي تم ترتيبها بسلاسة من بينها زيارة وزير الخارجية بومبيو لكوريا الشمالية ثم اجتماع القمة بين الكوريتين بعد ذلك.

"الآن بعد ظهور موقف جديد هناك حاجة لمراجعة هذا من جديد بناء على ذلك ".

وكانت كوريا الجنوبية تبني مكتبا للاتصال على الحدود مباشرة في كوريا الشمالية في إطار الجهود التي يؤيدها الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن لتحسين العلاقات بين الكوريتين.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها كانت تعتزم فتح المكتب بحلول أغسطس/آب.

وأثار هذا المكتب قلقا بين نواب المعارضة والمحللين ووسائل الإعلام المحلية من أن يشكل نقل مواد إلى المكتب خرقا لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية.

وكرر متحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية الاثنين، موقف الوزارة من أن كل المواد الخاصة بمكتب الاتصال تتعلق بعمله وخدمة الموظفين الكوريين الجنوبيين ولا يعطي أي مكسب اقتصادي لكوريا الشمالية.