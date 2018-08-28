إلغاء زيارة بومبيو إلى بيونغ يانغ بسبب رسالة "عدائية"

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى كوريا الشمالية التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع الماضي ألغيت، بعد تلقيه رسالة من بيونغ يانغ رأى مسؤولون أميركيون أنها "عدائية".

وقالت الصحيفة إن المحتوى الدقيق للرسالة التي بعثها كيم يونغ شول، نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، غير معروف.

وتسلم بومبيو الرسالة الجمعة وعرضها على الرئيس، دونالد ترمب. وتوصلا إلى أنها تنطوي على درجة من العدائية تكفي لإلغاء الزيارة، بحسب ما ذكرت الصحيفة، في وقت متأخر الاثنين، نقلاً عن مسؤولين اثنين في الإدارة.

وعند إلغائه الزيارة، قال ترمب عبر موقع "تويتر" إنه لم يرَ تقدماً كافياً على صعيد نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

وتزامن قرار ترمب مع تقارير مستقلة ذكرت أن بيونغ يانغ لم تحرز تقدماً كافياً أو لم تحرز أي تقدم لوقف برنامجها النووي رغم الوعود التي قطعتها خلال قمة تاريخية جمعت سيد البيت الأبيض بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في يونيو/حزيران.