بومبيو: "هرمز" لم ولن يكون تحت سيطرة إيران

The Islamic Republic of Iran does not control the Strait of Hormuz. The Strait is an international waterway. The United States will continue to work with our partners to ensure freedom of navigation and free flow of commerce in international waterways. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 27, 2018

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، إن مضيق هرمز يخضع للملاحة الدولية وإيران لا تسيطر عليه، كما تزعم.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن المضيق هو ممر دولي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع الحلفاء في المنطقة لضمان حرية الملاحة الدولية والحركة التجارية في المياه الدولية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد توعد بإغلاق المضيق مؤكداً سيطرته على الممر المائي في الخليج العربي، ومشيراً إلى منع القوات الأميركية من التواجد في مياهه.

وقال قائد البحرية في الحرس الجنرال علي رضا تنكسيري إن إيران تراقب السفن العسكرية والتجارية على السواء، ولا تستبعد إغلاق المضيق لوقف عمليات الشحن البحري عبر الخليج.