عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

بومبيو: "هرمز" لم ولن يكون تحت سيطرة إيران

المصدر: دبي - قناة العربية
مايك بومبيو
رابط مختصر

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، إن مضيق هرمز يخضع للملاحة الدولية وإيران لا تسيطر عليه، كما تزعم.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن المضيق هو ممر دولي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع الحلفاء في المنطقة لضمان حرية الملاحة الدولية والحركة التجارية في المياه الدولية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد توعد بإغلاق المضيق مؤكداً سيطرته على الممر المائي في الخليج العربي، ومشيراً إلى منع القوات الأميركية من التواجد في مياهه.

وقال قائد البحرية في الحرس الجنرال علي رضا تنكسيري إن إيران تراقب السفن العسكرية والتجارية على السواء، ولا تستبعد إغلاق المضيق لوقف عمليات الشحن البحري عبر الخليج.

كلمات دالّة

#إيران, #مضيق هرمز, #الخليج العربي, #واشنطن

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر