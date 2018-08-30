ترمب يهاجم صحافي بارز.. ويصف "CNN" بالممزقة

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء الصحافي كارل برنستين الذي ساهم مع زميله بوب وودوارد في إسقاط الرئيس ريتشارد نيكسون، متهما برنستين بأنه "يختلق" القصص.

وقاد برنستين مع وودوارد فريق صحيفة "الواشنطن بوست" الذي بحث في قضية التجسس عام 1972 على مقر الحزب الديموقراطي في مبنى ووترغبت، ثم الكشف عن علاقة تربط عملية التجسس بالبيت الأبيض ما أدى إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974.

وكتب ترمب على تويتر "الفوضوي كارل برنستين، رجل يعيش في الماضي ويفكر كمحنط أحمق، يختلق القصة وراء القصة، بات محل سخرية في كل أنحاء البلاد".

كما طال الهجوم أيضا شبكة "سي إن إن" الإخبارية التي تعتبر هدفا دائما لترمب الذي قال إن الشبكة "ممزقة من الداخل بسبب كشف كذبة كبيرة لهم، وهم يرفضون الاعتراف بالخطأ".

وبرنستين شارك في تقرير لـ"سي إن إن" أشار نقلا عن مصادر إلى ادعاء مايكل كوهين محامي ترمب معرفة الرئيس الأميركي مسبقا باجتماع جرى في حزيران/يونيو عام 2016 وكان من المتوقع أن يتشارك فيه الروس معلومات سيئة عن المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون.

ومنذ ذلك الحين والقصة محل تساؤل وتشكيك، خاصة بعد أن تراجع عنها أحد المصادر وهو "لاني ديفيس" محامي مايكل كوهين الخاص، لكن الشبكة تمسكت بالتقرير والقصة.

وردت "سي إن إن" على ترمب بالقول "لا تخطئ أيها الرئيس، "سي إن إن" لا تكذب. نحن ننشر الأخبار. وننشر أيضا عندما يكذب أصحاب السلطة. "سي إن إن" تتمسك بتقاريرها وصحفييها. قد يكون هناك العديد من الحمقى في هذا التقرير، لكن كارل برنستين ليس واحدا منهم".

ويأتي هجوم الرئيس الأميركي على برنستين مع ترقب صدور كتاب لبوب وودوارد، شريك كارل في فضيحة ووترغيت، عن ترمب.

ويحمل الكتاب الذي سيصدر في 11 ايلول/سبتمبر عنوان "خوف: ترمب في البيت الأبيض"، ويكشف بحسب الناشر "سيمون وشوستر" تفاصيل غير مسبوقة عن الحياة المروعة داخل البيت الأبيض في ظل رئاسة ترمب وكيفية اتخاذ الأخير لقرارات حول سياسات داخلية وخارجية كبرى".