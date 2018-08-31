ترمب غير راض عن "التجارة العالمية".. ويهدد بالانسحاب

هدد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ نيوز" مساء الخميس بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تطور أداءها.

ومثل هذه الخطوة قد تقوض أحد أسس النظام الحديث للتجارة العالمية الذي كان للولايات المتحدة دور رئيسي في إيجاده.

وفي أحدث انتقاداته للمنظمة، قال ترمب "إذا لم يطوروا أداءهم، فسأنسحب من منظمة التجارة العالمية".

ويشكو ترمب من أن الولايات المتحدة تعامل على نحو غير منصف في التجارة العالمية ويلقي باللوم على منظمة التجارة للسماح بحدوث ذلك.

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كما حذر أيضاً من أنه قد يتخذ إجراء ضد المنظمة العالمية، رغم أنه لم يحدد شكل ذلك الإجراء.

إلى ذلك، اعتبر ترمب أن مقترح #الاتحاد_الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات "ليس جيداً بما يكفي".

وفي ما يتعلق بكندا، قال إن اتفاقاً للتجارة مع #كندا سيأتي بحلول يوم الجمعة أو "في غضون فترة زمنية"، لكنه سيأتي.