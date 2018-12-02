بومبيو: لا دليل يربط محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ، السبت، أن معلومات الاستخبارات لا تقدم دليلاً يربط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد وزير الخارجية الأميركي على دعم الولايات المتحدة للسعودية.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة تلفزيون (سي.إن.إن) في بوينس آيرس على هامش قمة العشرين: "قرأت كل جزئية من معلومات المخابرات التي بحوزة الحكومة الأميركية. عندما تم ذلك وعندما اكتمل هذا التحليل لا يوجد دليل مباشر يربطه بقتل جمال خاشقجي. هذا بيان دقيق.. بيان مهم وبيان نعلنه اليوم".

وصرح بومبيو، الأربعاء، بأنه لا توجد أي تقارير مباشرة تربط ولي العهد السعودي بقضية خاشقجي، وفقاً للمعلومات الاستخباراتية.

وأضاف: "أعتقد أنني قمت بقراءة كل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بهذا الموضوع. وما لم تكن معلومات جديدة ظهرت خلال الساعات الأخيرة فإني واثق أني قرأت كافة المعلومات.. ليس هناك أي تقارير مباشرة تربط ولي العهد السعودي بإصدار الأمر لقتل خاشقجي، وهذا كل ما أستطيع قوله".

وقال بومبيو إنه أوضح وجيمس ماتيس للكونغرس أن الوقت غير مناسب لأي تشريع ضد السعودية.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد أعلن أن الصراع في اليمن سيتفاقم بدون دعم الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن خطر إيران يتطلب الحفاظ على علاقات قوية بين أميركا والسعودية، مشيراً إلى أن السعودية قوة فاعلة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد أن خفض مستوى العلاقات مع السعودية خطأ بالنسبة للأمن القومي الأميركي، مشيراً إلى أن ولي العهد السعودي وجّه بلاده في المسار الإصلاحي.