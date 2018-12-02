ترمب يأمل لقاء كيم قريبا.. والبحث عن 3 مواقع لعقد القمة

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، عن أمله عقد لقاء ثان مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ-أون، على الأرجح خلال كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير، بعد قمتهما التاريخية بسنغافورة في حزيران/يونيو الماضي.

وصرّح ترمب للصحافيين، الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية من الأرجنتين، حيث شارك في قمة مجموعة العشرين إلى واشنطن: "أعتقد أننا سنفعل ذلك (...) في كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير، على ما أعتقد".

كما أوضح أن هناك "ثلاثة أماكن" مطروحة لعقد هذه القمة. ورداً على سؤال عما إذا كان مستعداً لاستقبال كيم في الولايات المتحدة، قال ترمب: "في وقت ما، نعم".

وفتحت قمة سنغافورة الطريق لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

والتقى ترمب، خلال قمة العشرين في بوينس آيرس الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إن. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، سارة ساندرز، إن "الرجلين أكدا من جديد التزامهما التوصل إلى نزع للسلاح النووي نهائي وكامل وقابل للتحقق".