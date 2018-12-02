ماتيس عن مادورو: "طاغية ولا بد أن يرحل"

ندد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بوصفه طاغية يقود بلاده الغنية بالنفط إلى دمار، لافتاً إلى أن "نظامه لا بد وأن يرحل في نهاية الأمر" حتى يتحسن الوضع.



وقال ماتيس، أمام منتدى للأمن في كاليفورنيا، إن "الأمر يعود للشعب الفنزويلي والدول الإقليمية في تلك المنطقة للمساعدة في التعجيل بذلك وإعادة هذا البلد إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وإيجابية".

وفر أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي من بلادهم الغنية بالنفط في السنوات الأخيرة بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية ومعدل التضخم المرتفع والجريمة العنيفة.

كما فرضت واشنطن عقوبات على فنزويلا منددة بمادورو لسحقه حقوق الإنسان والتسبب في انهيار اقتصادي.