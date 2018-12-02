ماتيس يندد بـ"انتهاكات" روسيا في حق أوكرانيا

ندد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، بشدة السبت، بـ"انتهاكات" روسيا على الصعيد الدولي، وآخرها احتجاز ثلاث سفن عسكرية أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم الأسبوع الفائت.

وقال ماتيس، في مستهل خطاب خلال منتدى عن الدفاع في سيمي فالي بكاليفورنيا: "نواجه راهناً انتهاكات مخادعة من جانب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لمعاهدة" الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

كما ندد بـ"الازدراء والرفض الوقحين لاتفاق 2003 الذي كان يضمن للسفن الروسية والأوكرانية حرية الملاحة عبر مضيق كيرتش"، مؤكداً أنه "اتفاق تعرض لانتهاك وقح نهاية الأسبوع الفائت".

ودفع هذا الأمر الرئيس دونالد ترمب إلى إلغاء لقائه المقرر مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين، والتي اختتمت السبت.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قد نددت بعمل "غير قانوني" من جانب روسيا، معتبرة أن هذا السلوك يجعل أي "علاقة طبيعية" بين واشنطن وموسكو أمراً "مستحيلاً".