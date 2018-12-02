ماتيس يندد بمحاولة روسيا التدخل بانتخابات منتصف الولاية

ندّد وزير الدفاع الأميركي جيمس #ماتيس بمحاولة #روسيا "التدخل" في انتخابات منتصف الولاية الأميركية التي جرت مطلع الشهر الفائت، بطريقة مشابهة لما قامت به في الانتخابات الرئاسية عام 2016 التي أوصلت الرئيس دونالد #ترمب إلى البيت الأبيض.

وقال ماتيس في منتدى ريغان للدفاع الوطني في كاليفورنيا السبت، إن العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو ساءت "بلا شك" بسبب المحاولات الروسية المستمرة للتدخل في الانتخابات الأميركية.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين "حاول مجددا التدخل في انتخاباتنا الشهر الفائت، ونرى محاولات مستمرة في هذا الصدد".

وأوضح أن بوتين "واصل الجهود لمحاولة إفساد العمليات الديمقراطية التي يجب أن ندافع عنها".

وقال أيضا "سنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عنها"، في إشارة إلى الديمقراطيات الغربية.

وتأتي تصريحات ماتيس بعدما ألغى ترمب لقاء كان مقررا مع بوتين خلال قمة قادة مجموعة العشرين في بوينوس ايرس في الأرجنتين، بسبب التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا.

وقبل انتخابات منتصف الولاية، أغلق #فيسبوك وتويتر آلاف الحسابات التي يتم إدارتها من قبل روسيا، فيما وجهت السلطات الأميركية اتهامات إلى 14 شخصا من وكالة أبحاث الإنترنت الروسية.

وحذّرت السلطات الأميركية المعنية آنذاك أن على "الأميركيين توخي الحذر من أن أطرافا أجانب وروسا على وجه الخصوص، يواصلون السعي للتأثير على المشاعر العامة وتوجهات الناخبين من خلال أفعال تهدف لبث الفرقة".

ووجهت وزارة العدل اتهاما إلى رئيسة وكالة أبحاث الإنترنت الروسية يلينا خوسياينوفا قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، لتصبح أول شخص يتم اتهامه في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

ونددت موسكو بالإجراء الأميركي بحق خوسياينوفا، معتبرة أن الاتهامات ضدها مفبركة من أجل فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

ويواجه ترمب نفسه تحقيقا في ما إذا كان مساعدوه التقوا عملاء روسا من أجل التأثير في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.