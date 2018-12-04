صور.. جثمان جورج بوش الأب مسجّى بالكابيتول قبيل الجنازة

سُجّي جثمان جورج هيربرت ووكر بوش، الرئيس الـ41 للولايات المتحدة، الاثنين في مبنى الكابيتول بواشنطن، ملفوفاً بالعلم الأميركي، استعداداً لحفل تكريم وطني رسمي.

وفي ذلك المكان كان جورج بوش الأب، الذي توفي الجمعة عن عمر ناهز 94 عاماً، قد بدأ حياته السياسية الطويلة. وتوفي بوش الأب في منزله في هيوستون بعد 7 أشهر من وفاة زوجته باربارا.

وسيظل جثمان بوش في القاعة المستديرة بالكونغرس حتى الأربعاء حيث ستقام له في ذلك اليوم جنازة رسمية في الكاتدرائية الوطنية.

وبعد المراسم التي ستقام في واشنطن، ستنظم مراسم تأبين أخرى في هيوستن يوم الخميس، يعقبها دفنه في مكتبة الرئيس بوش في كولدج ستيشن بتكساس.





وشغل بوش منصب نائب الرئيس لفترتين في عهد رفيقه الجمهوري رونالد ريغان، قبل أن يتولى هو الرئاسة لفترة واحدة من 1989 إلى 1993، وهي فترة شهدت نهاية الحرب الباردة، وكذلك هزيمة الولايات المتحدة لجيش صدام حسين في حرب الخليج عام 1991.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على "تويتر": "أتطلع لأكون مع عائلة بوش للتعبير عن احترامي للرئيس جورج بوش".