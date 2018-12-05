شرطة نيويورك تدخل عصر استخدام "الدرونز"

عرضت شرطة نيويورك أول أسطول لها من الطائرات المسيرة بدون طيار.

وقالت الشرطة، الثلاثاء، إن الاستخدامات المحتملة لأسطولها المكون من 14 طائرة بدون طيار تشمل عمليات البحث والإنقاذ، ومواقع الجرائم التي يصعب الوصول إليها، واحتجاز الرهائن، وحوادث المواد الخطرة.

وأوضحت أن الطائرات غير المأهولة "درونز" يمكن أن تقلل المخاطر التي تتعرض لها عناصرها والمارة أثناء التعامل مع المواقف الخطيرة.

وسيتم تشغيلها من قبل عناصر يتم تدريبها بشكل خاص وإصدار تراخيص لها.

بيد أن شرطة نيويورك قالت إن طائرات الدرونز لن تستخدم في الدوريات الروتينية أو إنفاذ قواعد المرور.

يرى اتحاد الحريات المدنية في نيويورك أن سياسة الطائرات غير المأهولة في شرطة نيويورك لا تفعل ما يكفي لتحقيق التوازن بين مخاوف الخصوصية العامة وبين "متطلبات إنفاذ القانون المشروعة".

وتستخدم أكثر من 900 وكالة للسلامة العامة على الصعيد الوطني بالفعل طائرات مسيرة غير مأهولة.