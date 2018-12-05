كاتدرائية واشنطن تشهد الوداع الأخير لبوش الأب اليوم

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعطيل أجهزة الحكومة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تزامناً مع مراسم الجنازة الرسمية التي ستقام للرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب في كاتدرائية واشنطن الوطنية.

وسيتم نقل جثمان الرئيس بوش الأب إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء لإقامة مراسم الجنازة.

وكان مئات الأشخاص توافدوا الثلاثاء لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الرئيس بوش الأب في مبنى الكابيتول وهو مقر الكونغرس الأميركي.

وتوفي بوش الأسبوع الماضي عن عمر 94 عاماً بعد حياة حافلة في الخدمة كبطل من أبطال الحرب العالمية الثانية ومدير للمخابرات المركزية الأميركية ورئيس في وقت الحرب.

وكان من بين الزائرين "سولي" كلبة الرئيس الراحل، التي رافقت جثمانه إلى واشنطن.

وقد حملت الكلبة المدربة على مساعدة قدامى العسكريين رسنا بألوان العلم الأميركي، وشوهدت على مدرج مطار هيوستن في تكساس لمرافقة جثمان بوش على متن الطائرة الرئاسية التي أعارها دونالد ترمب.

وسيدفن بوش، والد الرئيس الأسبق جورج دبليو. بوش، يوم الخميس في تكساس.