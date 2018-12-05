وزير الخارجية الأميركي ينتقد الأوروبيين في عقر دارهم

شن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، هجوما حادا، الثلاثاء، خلال خطاب ألقاه في العاصمة البلجيكية، بروكسل، على المنظمات والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها، الأمم المتحدة منتقدا جدواها وإخفاقها في أداء مهامها الرئيسية. ولم يسلم من هجوم بومبيو، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الإفريقي وغيرهم، باستثناء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد دافع مؤخرا عن "الناتو" ووصفه بأنه مؤسسة "لا غنى عنها".

وفي كلمته المهمة أمام مؤتمر صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة حول "إصلاح القواعد التي يقوم عليها النظام الدولي"، دعا بومبيو إلى إصلاح تلك المنظمات والمؤسسات الدولية أو التخلي عنها وتفكيكها.

وبكل صراحة ووضوح، قال بومبيو: "أصدقاؤنا الأوروبيون يذكرون أحيانًا أننا لا نعمل في مصلحة العالم الحر. هذا خطأ واضح"، نقلا عن "نيويورك تايمز" الأميركية.

وأضاف: "في عهد الرئيس ترمب، لا نتخلى عن القيادة الدولية أو أصدقائنا في النظام الدولي. الواقع، على العكس تماما. لكن منذ نهاية الحرب الباردة، فشل النظام الدولي. وأصبحت تعددية الأطراف غاية في حد ذاتها. وكأن كلما وقعنا المزيد من المعاهدات، أصبحنا أكثر أمانًا. وكلما ازداد عدد البيروقراطيين لدينا، كلما تحسنت المهمة".

ثم طرح وزير الخارجية الأميركي تساؤلا عن الأمم المتحدة: "هل تستمر في أداء مهمتها بإخلاص؟"، دون أن يقدم إجابة.

وفي قلب أوروبا، وصف بومبيو، قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي بأنه "دعوة للاستيقاظ السياسي" للكتلة (الاتحاد الأوروبي) التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها. ثم تساءل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي "يضمن أن توضع مصالح البلدان ومواطنوها قبيل مصالح البيروقراطيين هنا في بروكسل". وهنا ارتفع صوت متحد من القاعة: "نعم"، ولكن بومبيو تجاهله.

كما تعرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية لانتقادات حادة من وزير الخارجية الأميركي.

وقال بومبيو: "يجب على الهيئات الدولية أن تساعد في تسهيل التعاون الذي يدعم أمن وقيم العالم الحر، يجب إصلاحها أو تفكيكها".

وبعد الخطاب القصير والحاد، لم يجب بومبيو على أي أسئلة. ولكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي تحدثوا علنا عن شخصيات تزور أوروبا وتتحدث عنها دون أن تعرف الكثير من آليات العمل في الاتحاد الأوروبي

ولمحت مارغريتيس شيناس، المتحدثة الرئيسية باسم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إلى "أشخاص يأتون إلى بروكسل ويتبنون رأيًا دون معرفة كيفية عمل نظامنا".

وقال إيان ليسر، مدير مكتب بروكسل لصندوق مارشال الألماني في الولايات المتحدة، الذي نظم هذا الحدث: "خطاب بومبيو أشار إلى أن تعددية الأطراف ليست ميتة، وأكد على ضرورة إعادة إحيائها. لم تكن رسالة مدمرة حول التعددية".

وعلق ديفيد فوكيت، الأستاذ في الجامعة الحرة في بروكسل: "لقد صدمني بومبيو حقيقة بوضع الاتحاد الأوروبي على قائمة إدارته للممثلين السيئين. أنا في حالة عدم تصديق. نغمته كشفت عن افتقاد حساسية المكان . بنى أسلافه هذه المؤسسات وأوجدوها، وعلى الرغم من أنه يدعي أنه يريد تعزيزها، أعتقد أن يرغب في تقويضها".