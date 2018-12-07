ترمب يعين المتحدثة باسم الخارجية مندوبة بالأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، تعيين #هيذر_نويرت الصحافية السابقة في شبكة "فوكس نيوز"، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا للسفيرة المستقيلة نيكي هايلي.

وقال #ترمب من البيت الأبيض، إن نويرت التي تولت السنة الماضية منصب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيما لم تكن تحظى بأي خبرة سياسية، هي "امرأة موهوبة جدا وذكية جدا".

وأمس الخميس، كانت وسائل إعلام أميركية عدة قد أفادت بأن ترمب سيُعلن تعيين ناورت سفيرةً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وستحل ناورت في هذا المنصب مكان نيكي هيلي، السفيرة الأميركية الحالية في الأمم المتحدة، والتي أعلنت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي استقالتها على نحو مفاجئ.

وكانت نويرت مراسلة في قناة "فوكس نيوز" سابقا، كما لم تكن لديها خبرة كبيرة في السياسة الخارجية قبل أن تصبح متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية. وإذا تأكد الترشيح من خلال مجلس الشيوخ، فستكون صوتا بارزا للإدارة الأميركية فيما يخص السياسة الخارجية لترمب.

والشهر الماضي، قال ترمب إنه ينظر "على نحو جاد" بتعيين ناورت في هذا المنصب، مصرحاً أمام وسائل الإعلام: "هي ممتازة. إنها إلى جانبنا منذ فترة طويلة. إنها تدعمنا منذ وقت طويل".