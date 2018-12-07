ترمب يعلن غدا تغييرا جديدا بإدارته وأنباء عن رحيل كيلي

كشف الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أنه سيعلن، غدا السبت، عن تغيير جديد في منصب كبير في إدارته، بعدما اختار اليوم الشخصيتين اللتين ستشغلان منصبي وزير العدل وسفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة.

وفي حديث مع الصحافيين خارج البيت الأبيض، كشف ترمب أن المنصب الذي سيطاله التغيير غداً "سيتعلق الأمر بهيئة الأركان المشتركة الخلافة".

موضوع يهمك بعد اختيار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناورت، لتكون مندوبة واشنطن لدى الأمم... من هي مذيعة فوكس نيوز التي رشحها ترمب مندوبة أممية؟ أميركا

وبشكل منفصل ذكرت محطة "سي إن إن" نقلا عن مصادر لم تسمها، اليوم الجمعة، أن من المتوقع أن يقدم جون #كيلي كبير موظفي البيت الأبيض استقالته خلال أيام.

وتحدثت تقارير عن توتر العلاقة بين ترمب والجنرال المتقاعد كيلي (68 عاماً) منذ فترة طويلة.

وقالت "سي إن إن" نقلاً عن مصادرها، إن العلاقات ساءت الآن عن ذي قبل، لكن قرار مغادرة كيلي المحتملة ليس نهائيا ما لم يتم إعلان ذلك.

وكان مصدر قال لوكالة "رويترز" الشهر الماضي، إن ترمب يدرس تعيين بديل لكيلي. وذكر المصدر أن نايك أيرس كبير موظفي نائب الرئيس مايك بنس هو أحد المرشحين المحتملين.

وسعى كيلي لتحقيق المزيد من الانضباط والاستقرار في #البيت_الأبيض.