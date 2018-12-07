ترمب يعين وليام بار من فريق بوش الأب وزيرا للعدل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الجمعة أنه عين #وليام_بار الخبير القانوني الجمهوري وزيرا للعدل بعدما كان تولى هذا المنصب مطلع التسعينات خلال رئاسة جورج #بوش_الأب.

وقال ترمب "منذ البداية، وضعت اسمه على رأس اللائحة" في معرض تفسيره لقراره تعيين بار خلفا لجيف #سيشنز الذي أقاله الشهر الماضي على خلفية ملف التحقيق الحساس في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وكان الرئيس الأميركي قد قال إنه سيرشح المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناويرت، لتكون السفيرة الأميركية المقبلة لدى الأمم المتحدة.

ووصف ترمب ناويرت للصحفيين بأنها "موهوبة وذكية للغاية."

وستأتي ناويرت خلفا لنيكي هايلي، حاكمة ساوث كارولينا السابقة التي أعلنت في أكتوبر/ تشرين أول أنها ستتنحى عن منصبها كسفيرة في نهاية هذا العام.

وكانت ناويرت مراسلة في قناة فوكس نيوز سابقا كما لم تكن لديها خبرة كبيرة في السياسة الخارجية قبل أن تصبح متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية. وإذا تأكد الترشيح من خلال مجلس الشيوخ، فستكون صوتا بارزا للإدارة الأميركية فيما يخص السياسة الخارجية لترمب.

كان ترمب قد أعلن ذلك أمام الصحفيين اليوم الجمعة، فيما غادر البيت الأبيض متوجها إلى كنساس سيتي.