ترمب يهاجم المحقق الخاص روبرت مولر

هاجم الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الجمعة، في سلسلة تغريدات صباحية، المحقق الخاص روبرت #مولر والتحقيق الذي يجريه حول تدخل روسي مفترض في #الانتخابات_الرئاسية، علما بأن معطيات جديدة في هذا التحقيق ينتظر أن تكشف اليوم.

وندد ترمب خصوصاً، في أولى تغريداته الخمس التي نشرت في الساعة 6,18، ب"تضارب مصالح" لدى مولر الذي يحقق في شبهات تواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا العام 2016.

وبعدما أحجم عن بث تغريداته النارية فيما كانت البلاد تودع الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، هاجم ترمب أيضا المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي الذي أقاله في أيار/مايو 2017، والمسؤول الثاني في وزارة العدل رود روزنستين وفريق حملة منافسته السابقة هيلاري كلينتون.

ويأتي هجوم ترمب على ما يعتبره "اضطهادا" يتعرض له، فيما يتوقع أن يكشف روبرت مولر الجمعة معطيات تتصل بعضوين سابقين في إدارة ترمب، بحيث يدلي بتفاصيل عن مدى تعاون مايكل كوهين، المحامي السابق لترمب الذي أقر أخيرا بأنه كذب على الكونغرس في شأن اتصالاته مع الروس حول مشروع عقاري لترمب.

ويتوقع أن يكشف فريق مولر النقاب أيضا عن الأكاذيب التي نسبها بول مانافورت، المدير السابق لحملة ترمب، إلى الأف بي آي، علما بأنه وافق على التعاون مع المحققين لخفض عقوبته في قضية اختلاس مالي تعود إلى ما قبل 2016.