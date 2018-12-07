من هي مذيعة فوكس نيوز التي رشحها ترمب مندوبة أممية؟

بعد اختيار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناورت، لتكون مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ذكرت شبكة فوكس نيوز نقلاً عن عدة مصادر أن ترمب سينشر تغريدة الجمعة بشأن اختيار ناورت لتحل محل المندوبة المنتهية ولايتها، نيكي هيلي، التي أعلنت استقالتها في تشرين الأول/أكتوبر.

وشغلت هيلي منصبها منذ بداية حكم ترمب وقالت إنها ستظل في المنصب حتى نهاية العام الحالي.



وقال مصدر مطلع، الخميس، طلب عدم نشر اسمه، إن القرار قد يعلن الجمعة.



من جهتها، رفضت وزارة الخارجية التعقيب، بينما لم ترد ناورت بعد على طلب للتعقيب.



وكانت ناورت (48 عاماً)، التي يتطلب تشريحها تأكيداً من مجلس الشيوخ، مراسلة ومذيعة في قناة فوكس الإخبارية.



كما أصبحت ناورت المتحدثة باسم الخارجية في نيسان/أبريل 2017. وفي وقت سابق هذا العام، اختيرت قائمة بأعمال وكيل الوزارة للدبلوماسية والشؤون العامة.



وسبق أن ذكرت شبكة (إيه.بي.سي) في تشرين الثاني/نوفمبر أن المنصب عرض على ناورت، لكن لم يتضح آنذاك إن كانت قبلت.