ترمب: بومبيو يقوم بعمل رائع.. وتيلرسون كان غبيا وكسولا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو يقوم بعمل رائع، مؤكداً أنه يشعر بالفخر به.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018

وأضاف الرئيس الأميركي، في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن ريكس تيلرسون، الذي سبقه كوزير للخارجية، لم يكن يتمتع بالقدرة العقلية المطلوبة، مضيفاً أنه كان "غبياً كالصخرة"، حيث لم يستطع التخلص منه بالسرعة الكافية. واستطرد في وصف تيلرسون: "كان كسولاً كالجحيم".

واختتم ترمب تغريدته قائلاً "الآن هناك مباراة كرة جديدة، في إشارة، غالباً، إلى المباراة السنوية في كرة القدم الأميركية بين فريقي الجيش والبحرية والمقرّرة السبت في فيلادلفيا، وهي عادة ما تلقى نسبة مشاهدة عالية وغالباً ما يحضرها رئيس البلاد".

وقال ترمب مختتماً تغريدته: "هناك روح عظيمة في الدولة!".

وتأتي هذه التغريدات رداً على انتقادات تيلرسون في مقابلة تلفزيونية.

وكان ترمب قد أقال وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، في مارس الماضي، وعين مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية مايك بومبيو بدلاً منه.

وعلم تيلرسون بخبر إقالته من منصبه عندما قرأ تغريدة ترمب الذي شكره فيها على خدمته كوزير للخارجية.

وغرد ترمب على "تويتر" وقتها موجهاً الشكر لتيلرسون، وقائلاً إن بومبيو سيؤدي "عملاً رائعاً".