ترمب: كبير موظفي البيت الأبيض سيترك منصبه نهاية العام

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، إن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي سيترك منصبه بحلول نهاية هذا العام.

ووصف ترمب الجنرال السابق بمشاة البحرية الأميركية بأنه كان مساعداً مخلصاً خلال توليه منصبه.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: "سيغادر جون كيلي منصبه في نهاية العام"، موضحاً أن اسم خلفه سيعلن في الأيام المقبلة.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الرئيس ترمب يتشاور مع نيك آيرز ،مساعد مايك بنس نائب الرئيس، ليحل محل كيلي.

وأضاف المسؤول أن الرئيس وآيرز ما زالا يتشاوران بشأن الشروط، قائلاً إن ترمب يريد منه تولي المهمة لمدة عامين، لكن آيرز لا يستطيع التعهد بذلك بسبب عائلته.

وفي وقت سابق السبت، أعلن ترمب تعيين قائد سلاح البر الجنرال #مارك_ميلي رئيساً لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة خلفاً للجنرال جو دانفورد الذي سيتقاعد العام المقبل.

وقال ترمب في تغريدة على "تويتر": "يسرني أن أعلن تسمية الجنرال ذي النجوم الأربعة مارك ميلي، رئيس أركان سلاح البر الأميركي رئيساً لهيئة الأركان المشتركة خلفاً للجنرال جو دانفورد الذي سيتقاعد".

وأضاف في تغريدة ثانية: "أنا ممتن لهذين الرجلين الرائعين على الخدمات التي قدماها لبلادنا".