ترمب يرشح قائد الجيش الأميركي رئيساً للأركان المشتركة

قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس دونالد ترمب سيرشح قائد الجيش الجنرال مارك مايلي في منصب رئيس أركان القوات المشتركة، خلفاً لجنرال البحرية جوزيف دنفورد.

وأكد المسؤولون القرار، الجمعة، بشرط تكتم هوياتهم لأنه لم يعلن رسمياً بعد، بحسب ما نقلت عنهم وكالة "اسوشييتد برس". ومن المتوقع أن يعلن ترمب عن الأمر رسمياً السبت.

وسيحل ميلي محل الجنرال دانفورد، الذي كان من المقرر طبيعياً أن يبقى في المنصب حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقال ترمب للصحافيين، الجمعة، عقب إعلانه عن تعيين كل من المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت سفيرة لدى الأمم المتحدة ووزير العدل الأسبق في عهد جورج بوش الأب وليام بار وزيراً للعدل: "لديّ (تسمية) أخرى سأعلن عنها غداً" السبت.

وأضاف "سأعطيكم مؤشّراً صغيراً، الأمر يتعلّق بهيئة الأركان المشتركة والتناوب".

ومنذ 2005 لم يعيّن أي قائد لسلاح الجو رئيساً لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة.