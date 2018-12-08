ترمب يعيّن قائد سلاح البرّ مارك ميلي رئيساً للأركان

المصدر: واشنطن - العربية.نت، فرانس برس

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، تعيين قائد سلاح البرّ الجنرال #مارك_ميلي رئيساً لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة خلفاً للجنرال جو دانفورد الذي سيتقاعد العام المقبل.

وقال #ترمب في تغريدة على #تويتر "يسرّني أن أعلن تسمية الجنرال ذي النجوم الأربعة مارك ميلي، رئيس أركان سلاح البر الأميركي رئيساً لهيئة الأركان المشتركة خلفاً للجنرال جو دانفورد الذي سيتقاعد".

وأضاف في تغريدة ثانية "أنا ممتنّ لهذين الرّجلين الرائعين على الخدمات التي قدّماها لبلادنا".

والجنرال ميلي (60 عاماً) ضابط لامع تخرّج في جامعة برينستون وشارك في حروب عديدة ولاسيّما في العراق وأفغانستان.

وأنهى ترمب تغريدته الثانية بعبارة "موعد التسليم والتسلم سيحّدد لاحقاً".

ومن المقرر أن يتقاعد الجنرال دانفورد في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لكنّ حديث ترمب عن موعد التسليم والتسلم يعني أنّ رئيس الأركان قد يتقاعد قبل أوانه.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإنّ وزير الدفاع جيمس #ماتيس كان يفضّل جنرالاً آخر لتولّي هيئة رئاسة الأركان هو قائد سلاح الجو الجنرال ديفيد غولدفاين، وذلك انطلاقاً من القاعدة المتّبعة في البنتاغون والقائمة على مبدأ المداورة بين قادة مختلف أسلحة الجيش في تبوؤ أعلى منصب عسكري في البلاد.

ومنذ 2005 لم يعيّن أي قائد لسلاح الجو رئيساً لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة.

وترمب الذي التقى الجنرالين ميلي وغولدفاين فضّل على ما يبدو شخصية الأول الميّالة للمزاح وللاستشهاد بالتاريخ على شخصية الثاني المعروف برجاحة عقله وبشعبيته الكبيرة في صفوف ضباط سلاح الجو وعناصره.

وكان ترمب لمّح الجمعة إلى أنّه سيكشف اسم رئيس الأركان الجديد خلال المباراة السنوية في كرة القدم الأميركية بين فريقي الجيش والبحرية والمقرّرة السبت في فيلادلفيا.

والمباراة بين سلاحي الجيش والبحرية تقام سنوياً وتتواجه فيها أكاديمية وست بوينت العسكرية العريقة مع أكاديمية أنابوليس البحرية وذلك في إطار دوري الجامعات في كرة القدم الأميركية. وتلقى هذه المباراة نسبة مشاهدة عالية وغالباً ما يحضرها رئيس البلاد.